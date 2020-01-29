Ухудшение погоды прогнозируют синоптики на озере Байкал

Метели и усиление ветра ожидаются на озере Байкал на территории Иркутской области. МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер личной безопасности.

Согласно прогнозам, 30 января на Байкале ожидается снегопад. Порывы ветра будут достигать 18–23 м/с. Температура воздуха в дневные часы опустится до –15 градусов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В западных и северных районах Иркутской области ветер усилится до 18 м/с. Местами возможен умеренный снег.

Ранее сообщалось, что в Москве была перевыполнена месячная норма осадков для января. С начала года в виде снега и дождя выпало 47 мм осадков при норме 42 мм.