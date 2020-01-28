Рекорд по количеству выпавшего снега побит в Омске

В Омске области побит многолетний рекорд по количеству выпавшего снега. Такого количества осадков не было за всю историю наблюдения с 1921 года.

По данным синоптиков, 27 января выпало 5,2 мм осадков. Это на 0,4 мм больше, чем в 1921 году. Таким образом, прошедший день стал рекордным за историю наблюдений, которые ведутся с 1900 года. Об этом пишет ИА «Город55».

В Омской области рекордсменом по количеству снега стал Павлоградский район. Там выпало 11 мм осадков за сутки 27 января. Меньше всего снега было в Полтавке, Русской Поляне, Саргатке, Тюкалинске и Большеречье.

Синоптики уточнили, что за январь уже выпало 131% месячной нормы осадков. После снегопадов в регионе ожидается похолодание. 29 января температура воздуха упадет до –26 градусов, при прояснении возможно похолодание до –33 градусов.