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Жителей Приморья предупредили о надвигающемся шторме

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Усиление ветра до штормовых значений ожидается 29 и 30 января на побережье Приморья. Об этом предупредил глава Примгидромета Борис Кубай. При штормовом волнении в море растет вероятность обледенения судов.

Это связано с продолжением доминирования над территорией Дальнего Востока мощного азиатского антициклона. Над Японским морем и над южной частью Приморского края усилятся барические градиенты, что и приведет к усилению северо-восточного ветра.

Вероятность выпадения снега на юго-востоке края при этом крайне небольшая. Температура воздуха будет повышенной, около –6 градусов.

После 30 января в регионе ожидается похолодание, температура опустится до –14 градусов. А с 3 февраля азиатский антициклон своей циркуляцией подкачает холода до –20 градусов. В северных районах края похолодает до –35 градусов, пишет ИА PrimaMedia.

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