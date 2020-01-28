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Синоптики рассказали о превышении месячной нормы осадков в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве перевыполнена месячная норма осадков для января. Об этом во вторник, 28 января, сообщается на сайте «Метеоновости».

По словам специалистов, в Москве в январе шел снег, мокрый снег и дождь. Всего с начала года в столице выпало 47 мм осадков, при норме в 42 мм, пишет RT. По прогнозам синоптиков, это не предел и «копилка еще пополнится».

К утру 28 января снежный покров увеличился до 4 см.

Помимо этого, метеорологи отметили, что январь 2020 года уже стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха в столице превышает привычные показатели на 9 градусов, и похолодания в ближайшие дни не ожидается. Отмечается, что февраль будет более прохладным, чем январь. Выпавший снег пролежит до весны, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Из-за гололедицы в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 23:00 29 января. Горожан призвали пользоваться общественным транспортом, напомнила «Москва 24».

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