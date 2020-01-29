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Больше 60 человек стали жертвами паводка в Бразилии

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Фото: REUTERS/Cristiane Mattos
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Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 64 человек. Об этом в среду, 29 января, сообщил телеканал Telesur со ссылкой на заявление местных властей.

По последним данным, 53 человека погибли и еще 65 пострадали в штате Минас-Жерайс, куда пришелся основной удар стихии. В штате Эспириту-Санту погибли девять человек. По словам губернатора, ущерб от природных катаклизмов может составить $125 млн, пишет RT. В Рио-де-Жанейро скончались два человека. Кроме этого, минимум 19 человек числятся пропавшими без вести. Из-за разгула стихии более 60 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

По словам губернатора штата Минас-Жерайс Ромэу Земы, в 101 муниципалитете из 853 объявлено чрезвычайное положение. Чиновник также выразил соболезнования семьям погибшим и объявил трехдневный траур.

Как отмечает телеканал «360», на прошлой неделе в штате Минас-Жейрас начались сильнейшие ливни. Выпало аномальное количество осадков, побившее все рекорды за последние 110 лет. Это стало причиной оползней, наводнений и разрушений в городе.

В штате Эспириту-Санту чрезвычайное положение действует в четырех муниципалитетах. По оценкам властей страны, осадки должны в скором времени сократиться, однако сохраняется опасность схода новых оползней, пишет «Газета.ру».

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