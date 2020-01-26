В одном из штатов Бразилии ввели режим ЧС на фоне сильных ливней

Руководство штата Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии ввело в регионе режим чрезвычайного положения на фоне обильных и долгих ливней. Об этом сообщила Thomson Reuters Foundation в воскресенье, 26 января.

Отмечается, что в результате этого в штате увеличили число специальных команд, которые будут находиться в состоянии ожидания на случай непредвиденных ситуаций.

В настоящий момент в регионе под угрозой прорыва находится плотина Sul Superior. Ей присвоен самый высокий, третий уровень опасности. Также второй уровень опасности присвоили находящейся неподалеку плотине Sul Inferior.

По информации местных СМИ, в результате непогоды в штате Минас-Жерайс погибли порядка 38 человек, 17 пропали без вести.

Ранее 26 января сообщалось о 30 жертвах ливней в штате Минас-Жерайс. Помимо этого около 2,5 тыс. человек были эвакуированы из региона, еще около 1 тыс. человек остались без крова.