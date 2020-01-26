Тридцать человек погибли в Бразилии из-за ливней

В результате ливней тридцать человек погибли в бразильском штате Минас-Жейрас, передает в воскресенье, 26 января, новостное агентство G1 со ссылкой на заявление управления гражданской обороны Бразилии.

Кроме этого, семь человек пострадали, 17 считаются пропавшими без вести, около 2,5 тыс. человек эвакуированы и почти 1 тыс. остались без крова.

Ливень, начавшийся 23 января, стал самым сильным за последние 110 лет. За сутки, с четверга 23 января по пятницу 24 января, суммарное количество осадков в столице штата достигло 171,8 мм.

6 января сообщалось, что в столице Индонезии Джакарте при наводнении и оползнях погибли не менее 67 человек.