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Затопленный во время наводнения водозабор модернизировали в Тулуне

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В Тулуне (Иркутская область) модернизировали водозабор, который был затоплен во время летнего наводнения. Объект посетил врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства области, специалисты восстановили внутреннюю схему электроснабжения, заменили кабели и трансформаторы, капитально отремонтировали здание водозабора и реконструировали насосное оборудование. Над скважинами были возведены современные павильоны, также была проведена полная замена трубопровода питьевой воды и установлено новое оборудование.

Врио губернатора Приангарья отметил, что работа водозабора выходит на полную мощность. Это единственный объект, который обеспечивает водой Тулун, в связи с чем необходимо создать резерв на случай его аварийного отключения, подчеркнул Кобзев. Он также заявил, что в рамках комиссии по ЧС будет создан расчет сил и средств для оперативного реагирования на возможную аварийную ситуацию.

Стоимость аварийно-восстановительных работ на водозаборе и его модернизация составила более 100 млн рублей. Это один из самых дорогостоящих объектов, которые были восстановлены после наводнения.

Ранее в декабре временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что правительство ликвидирует последствия паводка в регионе к сентябрю 2022 года.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Из-за стихии погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун.

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