Прямой эфир

На севере Чили из-за наводнений объявили режим ЧС

0
Фото: Global Look Press/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о введении чрезвычайного положения на севере республики из-за наводнения в пяти коммунах в регионе Атакама. Об этом в среду, 29 января, сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление в эфире телеканала 24 Oras.

«Возможно, дожди продолжатся, поэтому мы хотим принять специальные меры. В связи с этим я объявляю режим катастрофы в этих коммунах, чтобы иметь возможность направить туда все ресурсы для помощи пострадавшим», — заявил Пиньера во вторник.

Он также напомнил, что в результате стихийного бедствия погиб человек, а некоторые люди числятся пропавшими без вести.

Проливные дожди, продолжающиеся в регионе с середины января, привели к разливу рек и сходу оползней, около сотни домов в Атакаме были повреждены или разрушены.

26 января стало известно, что в Бразилии из-за ливней погибли тридцать человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
26 человек погибли из-за ливней и снегопадов в Пакистане
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 67 человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020