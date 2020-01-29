На севере Чили из-за наводнений объявили режим ЧС

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о введении чрезвычайного положения на севере республики из-за наводнения в пяти коммунах в регионе Атакама. Об этом в среду, 29 января, сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление в эфире телеканала 24 Oras.

«Возможно, дожди продолжатся, поэтому мы хотим принять специальные меры. В связи с этим я объявляю режим катастрофы в этих коммунах, чтобы иметь возможность направить туда все ресурсы для помощи пострадавшим», — заявил Пиньера во вторник.

Он также напомнил, что в результате стихийного бедствия погиб человек, а некоторые люди числятся пропавшими без вести.

Проливные дожди, продолжающиеся в регионе с середины января, привели к разливу рек и сходу оползней, около сотни домов в Атакаме были повреждены или разрушены.

26 января стало известно, что в Бразилии из-за ливней погибли тридцать человек.