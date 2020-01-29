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Минэнерго ускорит темпы газификации регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Предложения по ускорению газификации регионов планирует подготовить Министерство энергетики России в ближайшее время, сообщил глава ведомства Александр Новак. Об этом 29 января сообщает ТАСС.

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«Со всеми регионами отрабатываем схемы газоснабжения. Будут выработаны в ближайшее время предложения по [дальнейшей] газификации нашей страны», — отметил Новак.

По его словам, в настоящий момент у министерства нет полномочий утверждать схемы газоснабжения регионов, однако ведомство в ближайшее время выступит с такой инициативой.

13 января сообщалось, что до конца 2020 года четыре населенных пункта будут газифицированы в Брянской области. Среди них — деревни Мытничи в Стародубском районе, Жемердеевки Суражского района, Николаевки в Клетнянском районе и Кабаличей Брянского района. Вдобавок будут газифицированы улицы на станции Козёлкино Брянского района и на хуторе Плоцком в Стародубском районе. В настоящее время в регионе находится на финальной стадии подключение к газоснабжению деревень с населением 100–600 человек. По уровню газификации (почти 90%) Брянская область является одним из лидеров среди субъектов РФ.

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