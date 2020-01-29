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Болгария объявила о планах сократить закупки российского газа

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Фото: TASS/DPA
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Болгария к концу 2020 года намерена найти замену российскому газу и получать 50% топлива из других источников. Об этом заявила министр энергетики страны Теменужка Петкова в ходе рабочего визита в США.

По ее словам, Болгария и США имеют широкое поле сотрудничества в области сжиженного природного газа (СПГ).

Петкова отметила, что из всего потребления природного газа в Болгарии — 3 млрд кубометров — половина будет диверсифицирована за счет поставок газа из Азербайджана (по газопроводу TANAP) и поставок СПГ, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что с 1 января российский газ поставляется в Болгарию по трубопроводу «Турецкий поток». Транзит идет напрямую, а не через Румынию, как это было ранее.

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