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«Зенит» не возьмет Кокорина на второй сбор

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Нападающий Александр Кокорин не вошел в состав футбольного клуба «Зенит» на второй тренировочный сбор. Об этом 29 января сообщила пресс-служба петербургского клуба.

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Во вторник на сайте команды был опубликован список игроков, которые отправятся на тренировочный сбор в испанском Бенидроме. В него вошли: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Илья Воробьев и Даниил Шамкин.

Тренировочный сбор пройдет с 29 января по 10 февраля. В его рамках «Зенит» проведет две игры: 1 февраля — с люксембургским «Дюделанжем», 9 февраля — с московским ЦСКА.

21 января появилась информация о том, что Кокорин будет выступать за футбольный клуб «Сочи» до конца сезона-2019/20. 22 января генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил: между клубами достигнута договоренность о трансфере. Однако агент и отчим футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин не собирается в «Сочи».

28 января жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что из-за текущей неразберихи руководство клуба решило отправить футболиста тренироваться и играть за дубль «Зенита».

Кокорин вместе со своим братом Кириллом и бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, а также его другом экс-футболистом и детским тренером Александром Протасовицким оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Суд признал их виновными в хулиганстве и нанесении побоев, от их действий пострадали в том числе директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

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