Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»

Агент и отчим футболиста Александра Кокорина Кирилл Логинов не исключил, что его подопечный отправится на сборы в Испанию с основной командой петербургского клуба «Зенит». Об этом сообщает ТАСС во вторник, 28 января.

«Игрок находится на контракте, сейчас будем с этим разбираться. У меня на связь люди не выходят: один летит, второй не может ответить, — поэтому нужно какое-то время. Давайте мы разберемся, что у нас происходит, пойдем по порядку. У человека есть контракт, он должен выполнять свои обязанности по нему», — сказал Логинов.

Он добавил, что сейчас выясняет, с кем же все-таки Кокорин отправится на сборы. Отмечается, что у «Зенита» они пройдут с 29 января по 10 февраля в испанском Бенидорме.

Ранее в этот же день жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что из-за текущей неразберихи руководство клуба решило отправить футболиста тренироваться и играть за дубль «Зенита».

21 января появилась информация о том, что Кокорин будет выступать за футбольный клуб «Сочи» до конца сезона-2019/20. 22 января генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил: между клубами достигнута договоренность о трансфере. Однако Логинов заявил, что Кокорин не собирается в «Сочи», пишет «Газета.ру».

Экс-футболист Роман Широков считает, что такой поворот карьеры не повредит Кокорину и от трансфера в «Сочи» нападающему не стоит отказываться. С такой точкой зрения согласился и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Кокорин вместе со своим братом Кириллом и бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, а также его другом экс-футболистом и детским тренером Александром Протасовицким оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Суд признал их виновными в хулиганстве и нанесении побоев, от их действий пострадали в том числе директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.