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Грузовые фуры оказались в снежном плену на трассе в Омской области

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Дороги на юге Омской области превратились в высокие сугробы из-за снежной метели. Под завалами оказались около 100 грузовых фур, направлявшихся в Казахстан. Водителям не под силу самим откопать машины. На месте работает спецтехника, однако процесс усложняет продолжающийся снегопад.

Подобная ситуация наблюдается не только на границе, но и в самом Казахстане. Непогода стала причиной массовой дорожной аварии под Павлодаром, передает ИА «Город55».

Часть магистрали Омск–Майкапчагай до границы Российской Федерации открывали и закрывали несколько раз из-за обильного снегопада. По последним данным, движение по трассе восстановлено.

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