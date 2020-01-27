На Алтае рассказали о проблемах с продуктами и водой из-за метели

Жители Змеиногорского района Алтайского края испытывают проблемы с водой и нехватку продуктов из-за метели, которая не прекращается уже две недели. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС).

«К сожалению, ситуация, которая складывается по некоторым южным районам Алтайского края остается архисложной. Сегодня утром я разговаривал со Змеиногорским, Локтевским районом. В Змеиногорском районе шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира — дорог нет. В двух селах — Утка и Саввушки — есть проблемы с водоснабжением», — цитирует пресс-служба слова председателя АКЗС Александра Романенко.

Также он подчеркнул, что в этом районе ощущается нехватка продовольствия, поскольку подвоз продуктов из Барнаула и Рубцовска затруднен.

21 января сообщалось, что в снежном плену оказались 25 населенных пунктов Алтайского края. Техника переведена на круглосуточный режим работы.

Дорога Быстрый Исток–Усть-Ануй–Ануйское закрыта. Временно ограничено движение для всех видов транспорта на трассе К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково — граница Республики Казахстан (с 64-го по 169-й км).