Участки дорог в Алтайском крае закрыты из-за непогоды

В Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий недоступны для автомобилистов участки нескольких трасс, сообщает минтранс региона. Например, в Топчихинском районе движение также остается закрытым по дорогам Топчиха–Парфеново–Песчаное и подъезд к поселку Комариха.

Проехать в сторону Казахстана от Змеиногорска можно по маршруту: Барнаул – Рубцовск – Веселоярск – Горняк – Староалейское – Третьяки – граница Республики Казахстан и обратно, передает altapress.ru. В связи с тем, что движение от села Саввушки до Змеиногорска закрыто, добраться до города можно по пути Барнаул–Рубцовск–Веселоярск–Горняк–Староалейское–Змеиногорск.

Напомним, в конце января в Алтайском крае ожидают снежный шторм и 30-градусные морозы.