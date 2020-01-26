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Автобус с пассажирами улетел в кювет на трассе в Алтайском крае

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Международный автобус, выполнявший рейс из столицы Монголии в столицу Казахстана, попал в аварию возле села Контошино Косихинского района Алтайского края. Два водителя и 45 пассажиров отделались легким испугом.

ДТП случилось на 248-м км трассы Р-256 в 5:30 26 января (по местному времени). Погодные условия в регионе сложные, действует штормовое предупреждение.

Чтобы вытащить автобус из кювета, дорожникам пришлось использовать гусеничный бульдозер, сообщает altapress.ru. После ремонта машина вместе с дожидавшимися в теплом месте пассажирами продолжила движение по маршруту.

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