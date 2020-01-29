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Роскомнадзор заблокирует почтовый сервис Protonmail

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Фото: Depositphotos
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Роскомнадзор начал блокировку швейцарского почтового сервиса Protonmail, с которого приходят сообщения о «минировании». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 29 января.

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«Данный почтовый сервис использовался злоумышленниками как в 2019 году, так и особенно активно в январе 2020 года для рассылки под видом достоверных сведений ложных сообщений о массовом минировании объектов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Компания неоднократно отвечала отказом на запросы Роскомнадзора о предоставлении сведений для включения в реестр распространения информации в интернете. Данные об администраторах почтовых ящиков, которые используются для рассылки угроз, не предоставлены.

В свою очередь, в ФСБ России сообщили, что данный сервис используется начиная с 24 января. Сообщения с угрозами минирования поступили на электронные адреса судов в четырех субъектах РФ. В прошлом году этот же сервис также использовался для рассылок ложных террористических угроз, но в меньшем масштабе.

«В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Все угрозы носили ложный характер», — передает «РИА Новости».

Волна звонков о ложных угрозах взрывов началась в сентябре 2017 года. В октябре глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство установило организаторов этих сообщений, которые поступили в ряд организаций в 50 регионов России. Ими являются четверо россиян, находившиеся за границей. В конце 2017 года в России ужесточили наказание за «телефонный терроризм».

23 января Роскомнадзор заявил о блокировке сервиса StartMail. Отмечалось, что через данный почтовый сервис осуществлялись массовые рассылки сообщений о «минировании» различных объектов на территории России. Письма поступали с 28 ноября 2019 года.

В тот же день в ФСБ уточнили, что речь шла о 16 тыс. якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов, торговых центров. Все угрозы были ложными.

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