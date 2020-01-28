StartMail оспорит решение Роскомнадзора о блокировке сервиса в суде

Сервис StartMail, через который шла рассылка писем о «минировании», не видит оснований для блокировки в России и собирается оспорить решение Роскомнадзора в суде. Об этом сообщил глава компании Роберт Бинс во вторник, 28 января.

«Мы не будем выполнять такие запросы, если мы не уверены, что запрос является юридически действительным. Мы не будем выполнять запросы от других органов власти, кроме властей Нидерландов. Если мы получим запрос от какого-либо иностранного правительства, мы откажемся выполнить его и вместо этого проинструктируем заявителя направить официальный запрос властям Нидерландов о взаимопомощи», — цитирует «РИА Новости» Бинса.

Он отметил, что если российское правительство направит доказательства уголовного дела об угрозах минирования в голландские органы, то StartMail готов провести внутреннее расследование и огласить выводы.

Вместе с тем, по словам Бинса, никто из России вовсе не связывался с ними. Таким образом, в StartMail призвали правительство РФ пересмотреть свою позицию и следовать в этом вопросе международному праву.

В StartMail добавили, что уже обратились в организацию «Роскомсвобода» за юридической помощью. В планах компании оспаривать блокировку сервиса на территории Российской Федерации.

23 января Роскомнадзор заявил о блокировке сервиса StartMail. Отмечалось, что через данный почтовый сервис осуществлялись массовые рассылки сообщений о минировании различных объектов на территории России. Письма поступали с 28 ноября 2019 года.

В тот же день в ФСБ уточнили, что речь шла о 16 тыс. якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов, торговых центров. Все угрозы были ложными.

Волна звонков о ложных угрозах взрывов началась в сентябре 2017 года. В октябре глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство установило организаторов этих сообщений, которые поступили в ряд организаций в 50 регионов России. Ими являются четверо россиян, находившиеся за границей.

В конце 2017 года в России ужесточили наказание за «телефонный терроризм».