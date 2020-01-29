Прямой эфир

Против курганца возбудили дело за истязание дочери

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Курганской области, подозреваемый в истязании семилетней дочери, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в среду, 29 января.

Имитация инстинкта: заморившей дочь голодом кировчанке дали 13 лет колонии
Суд установил, что Мария Плёнкина ходила в клубы и искала работу, пока ребенок умирал мучительной смертью

По версии следствия, 31-летний мужчина систематически бил ребенка за любое неповиновение, в том числе «с использованием сорванных кустов крапивы», говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте. Органы опеки рассмотрят вопрос о лишении родительских прав.

28 января на Камчатке возбудили уголовное дело по поводу избиения восьмилетнего ребенка, в результате которого у него сломана нижняя челюсть. Инцидент произошел 20 декабря. Родители несколько дней не обращались к медикам, давая мальчику обезболивающие. Правоохранительные органы узнали о случившемся, когда несовершеннолетний пришел в школу со следами побоев. дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), решается вопрос о возбуждении дела по более тяжкой уголовной статье — за систематические избиения несовершеннолетнего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бросившего детей в Шереметьево мужчину отпустили после допроса
Приставы начали розыск родителей живущей в медцентре девочки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020