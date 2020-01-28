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На Камчатке возбуждено дело после избиения отцом восьмилетнего сына

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уголовное дело возбуждено против жителя Карагинского района Камчатского края. Мужчину подозревают в избиении восьмилетнего сына, сообщила 28 января глава пресс-службы УМВД РФ по региону Алла Иванова.

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По ее словам, у ребенка сломана нижняя челюсть. Инцидент произошел 20 декабря, когда мужчина с силой бросил мальчика на пол. «Несколько дней его родители не обращались к врачам, давая ребенку обезболивающее. После того как мальчик пришел в школу со следами побоев, он был госпитализирован», — цитирует представителя полиции ТАСС.

После обращения медиков в полицию против жителя поселка Оссора возбуждено дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Полицейские решают вопрос о возбуждении дела по более тяжкой уголовной статье — за систематические избиения несовершеннолетнего.

Ранее в январе следователи Санкт-Петербурга возбудили ряд уголовных дел в отношении семейной пары по подозрению в истязании шестилетней девочки и пятилетнего мальчика. Предположительно, мужчина бил девочку руками, ногами, а также бейсбольной битой.

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