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«Чеховские дни» стартуют в Санкт-Петербурге

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Фото: ТАСС
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В Санкт-Петербурге в среду, 29 января, открывается третий фестиваль «Чеховские дни». Он продлится до 2 февраля. В этом году событие посвящено 160-летию со дня рождения писателя и драматурга Антона Чехова.

Как рассказали телеканалу «78» в администрации Фрунзенского района, в центральной районной библиотеке запланированы концерт, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Там же пройдет интеллектуально-развлекательная игра, так называемый квизбук.

Организаторы отмечают, что все мероприятия будут бесплатными, но из-за того, что количество мест ограничено, необходимо заранее зарегистрироваться.

25 января сообщалось, что Петербург вошел в тройку самых популярных у российских студентов мест отдыха. Он занял вторую строчку. На первой и третьей позициях расположились Крым и страны Европы.

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