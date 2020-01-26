Прощание с Исааком Штокбантом состоится в Петербурге 29 января

Прощание с российским режиссером, основателем современного петербургского театра «Буфф» народным артистом России Исааком Штокбантом состоится в среду, 29 января. Об этом 26 января ТАСС сообщили в городском комитете по культуре.

«29 января в 10:00 мск прощание на Большой сцене театра Буфф. Захоронение на кладбище памяти жертв 9 января», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее стало известно, что Штокбант скончался на 95-м году жизни. «Уход Исаака Романовича Штокбанта — невосполнимая утрата для нашего города. Память о нем навсегда сохранится в сердцах петербуржцев-ленинградцев», — сообщил городской комитет по культуре.

Режиссер родился в 1925 году в Ленинграде. В 1944 году был призван на фронт. После окончания войны продолжил службу в армии, в 1960 году ушел в запас и поступил на режиссерский факультет Ленинградского театрального института (изначально он хотел стать актером, но ему было уже 35 лет и на актерский факультет его не взяли). В 1983 году он создал театр «Буфф», труппу которого составили выпускники его мастерской в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.