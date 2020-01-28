В раде предложили ввести налог на Facebook и Google

В Верховную раду Украины внесли законопроект о новых правилах налогообложения иностранных компаний, работающих в информационной сфере. В случае принятия закона, компании Google, Facebook и Microsoft будут обязаны платить налог на добавленную стоимость в размере 20%.

Инициатива законопроекта исходила от депутата фракции «Слуга народа», председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. «Целью данного законопроекта является повышение доходов государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины», — говорится в пояснительной записке к документу, которую цитирует ТАСС во вторник, 28 января.

Новые правила налогообложения коснутся предоставления фотографий, текстов, электронных книг, журналов, игр, фильмов и доступа к различным электронным ресурсам и облачным технологиям.

Ранее, 18 января, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков представил новый законопроект о децентрализации страны. Обновленную версию закона предлагается обсудить с различными слоями общества и экспертным сообществом.