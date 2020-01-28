Премьер Крыма назвал смешными санкции ЕС из-за выборов на полуострове

Председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк посчитал санкции Евросоюза смешным, но в то же время печальным процессом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 28 января.

«После воссоединения Крыма с Россией прошло уже почти шесть лет. Говорить о санкциях, мягко говоря, смешно и в то же время печально. Но громоздкая машина евробюрократии запущена, ей непросто сойти с заданного пути. Европейский истеблишмент пытается получить политические дивиденды, забывая, что русофобия убыточна по своей сути. И результат не заставит себя ждать. Поэтому Европа может оказаться в западне, которую так искусно готовила для нашей страны», — написал Гоцанюк.

Он отметил, что был рад оказаться в «компании достойных людей», которые Евросоюз внес в санкционный список. По его словам, он воспринял новость о попадании под ограничения ЕС с иронией.

Чиновник добавил, что «крымчане сделали свой исторический выбор». По его словам, они не жалеют, что в 2014 году присоединились к России, несмотря на санкции и угрозы.

Ранее в этот же день стало известно, что Совет Евросоюза решил добавить к индивидуальному санкционному списку семь физических лиц.

В ЕС сообщили, что эти люди связаны с проведением выборов в Государственный совет Республики Крым в сентябре 2019 года.

В Госдуме назвали решение ЕС «очередным раундом агонии». По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина подобные действия евродепутатов не повлияют на итоги выборов в Крыму и не скажутся на жизни местного населения.

8 сентября 2019 года, в единый российский день голосования, в Крыму прошли выборы местного совета. 60 из 75 мандатов получила «Единая Россия»,10 мест — ЛДПР, оставшиеся пять — КПРФ.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.