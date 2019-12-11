Суд Киева приговорил депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы

Святошинский райсуд Киева заочно приговорил депутата Госдумы Светлану Савченко к 14 годам лишения свободы. Она обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает прокуратура так называемой Автономной Республики Крым (расположенное в Киеве подразделение, созданное на Украине после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году) в среду, 11 декабря.

«За совершение преступлений против основ национальной безопасности лица должны быть привлечены к уголовной ответственности, и как пример — депутата Светлану Савченко признали виновной в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы. Принципиальной обязанностью прокуратуры автономии при поддержании публичного обвинения было доказать вину и обеспечить неотвратимость наказания», — заявил прокурор Игорь Поночовый.

Согласно приговору суда Савченко вменяют участие в заседании бывшей Верховной рады Автономной Республики Крым, на котором было принято постановление «О независимости Крыма» и «О правопреемстве республики Крым». В дальнейшем, по версии киевского суда, это привело к «оккупации» Крыма.

Кроме того, в приговоре указано, что Савченко «приняла участие во внеочередном заседании незаконно созданного органа «Государственный совет Республики Крым». Позже она проголосовала за принятие Конституции Республики Крым, согласно которой эта территория стала неотъемлемой частью Российской Федерации.

Сама Савченко назвала решение суда лишенным здравого смысла, и обжаловать его она не намерена.

«Вспоминается грибоедовский вопрос: «А судьи кто?» Это решение не имеет никакого отношения к праву и является политическими играми. Я горжусь тем, что принимала участие в исторических решениях, которые привели Крым к возвращению на свою историческую родину в Россию. Когда режим находится в агонии, он принимает совершенно идиотские решения, лишенные всякого здравого смысла. Это одно из таких решений», — цитирует «РИА Новости» Савченко.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, где большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своим регионом. С Киевом солидарны европейские страны, которые, в свою очередь, ввели санкции против России. При этом Москва указывает на то, что плебисцит прошел в соответствии с международным правом, а президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма является закрытым.