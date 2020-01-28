Хуснуллин и Мутко вошли в состав руководства ДОМ.РФ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин избран главой наблюдательного совета ДОМ.РФ, его предшественник в правительстве Виталий Мутко назначен гендиректором этой государственной компании. Соответствующее решение набсовета ДОМ.РФ опубликовано на портале раскрытия корпоративной информации во вторник, 28 января.

Срок полномочий Мутко определен с 29 января 2020 года по 28 января 2025 года.

Полномочия предшественника Мутко Александра Плутника набсовет решил прекратить досрочно и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор. Плутник возглавлял компанию с апреля 2015 года.

О том, что Мутко занял новую должность, ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники. Ранее он покинул пост вице-премьера — в этой должности он занимался вопросами строительства и регионального развития.

Хуснуллин, занимавший пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, был назначен новым вице-премьером 21 января в правительстве, которое возглавляет Михаил Мишустин. Позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Хуснуллин будет курировать реализацию федеральных проектов в республике.

Всего в кабинете министров сменились 15 членов правительства из 31. Свои должности сохранили лишь трое вице-премьеров, шестеро были назначены впервые, а от десятого заместителя Мишустин отказался. Среди глав министерств новых лиц девять из 21.