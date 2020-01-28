Прямой эфир
Сюжет:

СМИ сообщили о назначении Мутко гендиректором ДОМ.РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший зампред правительства России Виталий Мутко назначен генеральным директором государственной корпорации ДОМ.РФ. Об этом сообщил ТАСС собеседник в окружении бывшего вице-премьера во вторник, 28 января.

Кадровая установка: правительство обновилось наполовину и помолодело
Новый состав кабмина будет решать социальные проблемы страны

«Да, информацию подтверждаем», — сказал собеседник агентства.

Представитель Мутко также подтвердил «РИА Новости» эту информацию.

В назначенном 21 января правительстве сменились 15 членов кабмина из 31. Самым существенным стало обновление корпуса вице-премьеров: свои позиции сохранили лишь трое из них, шестеро были назначены впервые, а от десятого заместителя новый премьер-министр Михаил Мишустин отказался. Среди глав министерств новых лиц девять из 21.

Виталий Мутко оказался среди покинувших посты вице-премьеров — на посту он занимался вопросами строительства и регионального развития. До этого, с 2016 года, он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики, а ранее был министром спорта России.

АО «Дом.РФ», которое до марта 2018 года называлось Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), создано в 1997 году правительством России для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. Компанию с апреля 2015 года возглавлял Александр Плутник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Мишустин назначил нового главу департамента культуры кабмина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020