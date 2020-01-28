СМИ сообщили о назначении Мутко гендиректором ДОМ.РФ

Бывший зампред правительства России Виталий Мутко назначен генеральным директором государственной корпорации ДОМ.РФ. Об этом сообщил ТАСС собеседник в окружении бывшего вице-премьера во вторник, 28 января.

«Да, информацию подтверждаем», — сказал собеседник агентства.

Представитель Мутко также подтвердил «РИА Новости» эту информацию.

В назначенном 21 января правительстве сменились 15 членов кабмина из 31. Самым существенным стало обновление корпуса вице-премьеров: свои позиции сохранили лишь трое из них, шестеро были назначены впервые, а от десятого заместителя новый премьер-министр Михаил Мишустин отказался. Среди глав министерств новых лиц девять из 21.

Виталий Мутко оказался среди покинувших посты вице-премьеров — на посту он занимался вопросами строительства и регионального развития. До этого, с 2016 года, он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики, а ранее был министром спорта России.

АО «Дом.РФ», которое до марта 2018 года называлось Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), создано в 1997 году правительством России для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. Компанию с апреля 2015 года возглавлял Александр Плутник.