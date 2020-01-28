На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом

Компания-перевозчик уволила водителя, после того как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке. Об этом сообщает сайт украинской радиостанции «Громадське» со ссылкой на представителя организации во вторник, 28 января.

«Это первый подобный случай с нашим водителем. Нам очень обидно, и, конечно, мы извиняемся за такое его поведение. Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании, как только вернется из рейса», — сказал собеседник издания.

В компании пообещали компенсировать пассажиркам стоимость билетов.

Инцидент произошел 27 января во время рейса Луцк–Киев. Как рассказала в тот же день на своей странице в Facebook Черногуз, которая занимается волонтерством в медицинском батальоне «Госпитальеры», она с аэроразведчицей Конфедерат возвращалась с похорон своего парня, который погиб в зоне операции объединенных сил (ООС) Украины. По словам Чергногуз, когда она попросила водителя выключить сериал, аргументируя это тем, что недавно вернулась из зоны боевых действий и ей неприятно слушать российский «телепродукт», водитель это сделать отказался.

Девушка добавила, что водитель предложил ей поинтересоваться у других пассажиров, выключать ли сериал. Большинство промолчали в ответ, а одна женщина заявила, что ей безразлично, на каком языке сериал, и назвала девушек убийцами, которые ездят на войну, на которую «она их не посылала».

В итоге пассажирки вышли посреди трассы и добрались до Киева автостопом.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался после госпереворота на Украине в 2014 году и длится по сей день. Тогда жители региона выступили против новой власти в Киеве и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев проводит против них так называемую антитеррористическую операцию, которую в 2018 году сменил на ООС.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни.