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Возмутившуюся сериалом на русском украинку высадили из автобуса

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Фото: TASS/Zuma
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Украинская волонтерка Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель междугородного пассажирского автобуса, следовавшего из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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По словам девушки, водитель предложил ей со спутницей поинтересоваться у других пассажиров, выключать ли сериал. Большинство пассажиров, как утверждает Черногуз, в ответ просто промолчали, а одна женщина назвала их убийцами, которые ездят на войну.

После этого водитель согласился высадить Черногуз и ее подругу посреди дороги, «чтобы дальше смотреть в покое российское кино».

Позднее компания Winew, которой принадлежит автобус, заявила в Facebook, что «шокирована поступком водителя» и заверила, что на каждый рейс выдаются флешки с украинскими фильмами.

16 июля прошлого года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни, подписанный на тот момент президентом страны Петром Порошенко. Документ подразумевает использование органами госвласти, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания только украинского языка.

Закон вызвал широкий резонанс. В частности, Венгрия обвинила Украину в нарушении прав нацменьшинств, проживающих в стране. Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призывала Киев пересмотреть документ и разработать закон о языковых меньшинствах, чтобы «избежать межэтнической напряженности».

Новый глава государства Владимир Зеленский называл себя «русскоязычным президентом Украины» и заверял, что жители страны могут говорить на любом языке, в том числе и русском. 10 декабря в Верховную раду был внесен законопроект об отмене закона о госязыке.

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