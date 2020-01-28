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В Пентагоне допустили возобновление КНДР ракетных испытаний

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Фото: Global Look Press/kcnawatch.co
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Северная Корея может готовить новые ракетные испытания, их проведение будет расценено властями США как провокация. Об этом заявил замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд 28 января.

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«Мы, безусловно, будем рассматривать подобные действия как провокационные. <...> Разумеется, мы должны быть готовы к тому, что КНДР может провести испытания подобного рода», — цитирует его ТАСС.

Также Руд подчеркнул, что возвращение Пхеньяна к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова стало бы конструктивным шагом.

1 января глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит разработку стратегического оружия, пока США не прекратят враждебную политику в отношении республики. Также он пообещал в ближайшее время показать новое стратегическое оружие.

В ответ президент США Дональд Трамп сказал, что рассчитывает на соблюдение Ким Чем Ыном данных обещаний. Однако в МИД КНДР заявили, что республика больше не будет «обманываться» хорошими отношениями двух лидеров, поэтому переговоры с Вашингтоном о денуклеаризации Пхеньян впредь вести не намерен. В ведомстве подчеркнули, что КНДР лишь тратит время, пытаясь установить контакты с США, которые не согласятся на условия северокорейских властей.

8 декабря в Северной Корее заявили об успешном проведении «крайне важного» испытания, результаты которого могут в будущем изменить стратегическое положение страны.

США и КНДР начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны США. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

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