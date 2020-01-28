В Пентагоне допустили возобновление КНДР ракетных испытаний

Северная Корея может готовить новые ракетные испытания, их проведение будет расценено властями США как провокация. Об этом заявил замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд 28 января.

«Мы, безусловно, будем рассматривать подобные действия как провокационные. <...> Разумеется, мы должны быть готовы к тому, что КНДР может провести испытания подобного рода», — цитирует его ТАСС.

Также Руд подчеркнул, что возвращение Пхеньяна к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова стало бы конструктивным шагом.

1 января глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит разработку стратегического оружия, пока США не прекратят враждебную политику в отношении республики. Также он пообещал в ближайшее время показать новое стратегическое оружие.

В ответ президент США Дональд Трамп сказал, что рассчитывает на соблюдение Ким Чем Ыном данных обещаний. Однако в МИД КНДР заявили, что республика больше не будет «обманываться» хорошими отношениями двух лидеров, поэтому переговоры с Вашингтоном о денуклеаризации Пхеньян впредь вести не намерен. В ведомстве подчеркнули, что КНДР лишь тратит время, пытаясь установить контакты с США, которые не согласятся на условия северокорейских властей.

8 декабря в Северной Корее заявили об успешном проведении «крайне важного» испытания, результаты которого могут в будущем изменить стратегическое положение страны.

США и КНДР начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны США. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.