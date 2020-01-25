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СМИ сообщили о подготовке Северной Кореи к военному параду

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Cheng Dayu
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Северная Корея, вероятно, готовится к крупному военному параду, который может состояться в феврале. Такой вывод можно сделать, ознакомившись со снимками КНДР, полученными со спутников-шпионов, передает издание NK News.

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28 крупных квадратов, которые могут оказаться воинскими формированиями, видны на фотографиях учебного комплекса Мирим. При этом во время проведения военных парадов в 2017 году в этом же комплексе находилось точно такое же количество аналогичных объектов.

Кроме этого, на снимках, сделанных 15 января, можно заметить большое количество объектов, которые, скорее всего, являются автомобилями или боевой техникой.

Также в период с 13 по 22 января на площади Ким Ир Сена была зафиксирована повышенная активность и проведение каких-то работ.

Издание отмечает, что на мероприятии могут быть продемонстрированы образцы «нового стратегического оружия».

1 января председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия. Он отметил, что так будет до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена.

3 января центральное издание Северной Кореи «Нодон синмун» опубликовало статью, в которой говорится, что республика должна встретить любые действия, представляющие угрозу для страны, немедленным и мощным ответным ударом. Национальная оборона должна быть такой, чтобы «никто не смел подумать» об использовании против Северной Кореи военной силы, подчеркнули авторы материала.

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