Скончался второй пилот рухнувшего в Казахстане самолета Bek Air

Второй пилот самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air скончался после авиакатастрофы, произошедшей под Алма-Атой в декабре прошлого года. Об этом сообщило агентство Tengrinews во вторник, 28 января.

Отмечается, что врачи выписали мужчину из больницы 21 января после прохождения амбулаторного лечения. Его наблюдали кардиолог, хирург, терапевт и психолог. Спустя семь дней, 28 января, служба скорой помощи получила вызов о резком ухудшении здоровья.

«Скорая» приехала вовремя, были проведены все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые, однако, были безуспешны», — цитирует агентство управление здравоохранения Алма-Аты.

Ранее, 13 января, специалисты Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку бортовых самописцев упавшего самолета. Результаты их экспертизы направили в комиссию по расследованию инцидента и в страну, в которой был произведен самолет, — Нидерланды.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря 2019 года при вылете из Алма-Аты в Нурсултан. Воздушное судно резко потеряло высоту и рухнуло на здание вблизи жилого сектора.

На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 12 человек, пострадали 67. Один из двух пилотов самолета погиб при крушении. Второй был госпитализирован. 5 января он пришел в сознание.

Деятельность перевозчика и полеты на Fokker-100 в Казахстане приостановлены. Ранее в Bek Air предположили, что крушение могло произойти из-за спутного следа, однако эту версию опровергли авиавласти.

В МВД страны среди основных причин катастрофы рассматривают ошибку экипажа, техническую неисправность судна и некорректную работу навигационных служб.

29 декабря состоялись похороны погибших. В тот же день была опубликована поминутная хронология авиакатастрофы.