Кальянные в жилых домах предложили запретить в Псковской области

В Псковской области могут запретить кальянные в жилых домах. Инициатива принадлежит властям города Великие Луки. Местная администрация предлагает принять соответствующие нормативно-правовые акты.

Во время заседания рабочей группы региональной Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью пабов в жилых домах выяснилось, что местные жители часто жалуются на дым. Он появляется, несмотря на то что в кальянных продают кальяны с бестабачными смесями, пишет Псковское агентство информации.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который приравнивает электронные сигареты и кальяны к обычным сигаретам. Он прошел первое чтение. Как только инициативу одобрят, курить кальяны запретят в заведениях общепита, в том числе и в тех, что размещены в жилых домах.