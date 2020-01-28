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Кальянные в жилых домах предложили запретить в Псковской области

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В Псковской области могут запретить кальянные в жилых домах. Инициатива принадлежит властям города Великие Луки. Местная администрация предлагает принять соответствующие нормативно-правовые акты.

Во время заседания рабочей группы региональной Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью пабов в жилых домах выяснилось, что местные жители часто жалуются на дым. Он появляется, несмотря на то что в кальянных продают кальяны с бестабачными смесями, пишет Псковское агентство информации.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который приравнивает электронные сигареты и кальяны к обычным сигаретам. Он прошел первое чтение. Как только инициативу одобрят, курить кальяны запретят в заведениях общепита, в том числе и в тех, что размещены в жилых домах.

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