Кальянные в жилых домах могут запретить

В России могут запретить кальянные в жилых домах. С такой инициативой выступили депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. По мнению авторов, вытяжки заведений не справляются с дымом, и он часто оказывается в квартирах этажом выше. Законопроект уже приняли в первом чтении. Если он пройдет во втором и третьем чтении, его направят в Госдуму, где он получит статус федерального.