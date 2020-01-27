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Под Саратовом подросток лишился зубов из-за взрыва электронной сигареты

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Фото: TASS/DPA/Robert Schlesinger
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В Саратовской области 16-летний подросток лишился всех зубов из-за взрыва электронной сигареты. Об этом «РИА Новости» 27 января рассказали в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 января, в городе Аткарске. В местную больницу поступил подросток с травмой лица, в медучреждение его привез отец. Хирурги осмотрели его и направили в одну из больниц Саратова в отделение челюстно-лицевой хирургии для дальнейшего лечения, пишет НСН.

Предварительно установлено, что молодой человек курил, когда взорвалась электронная сигарета. В результате он лишился всех зубов и получил травму лица. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Как пишет сайт kp.ru, скорее всего, подростку потребуется пластическая операция.

В ноябре 2019 года немецкие ученые определили молекулярные механизмы, которые вредят организму во время курения электронных сигарет. По мнению экспертов, даже кратковременное использование электронных сигарет вызывает эндотелиальную дисфункцию — причину многих сердечно-сосудистых заболеваний.

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