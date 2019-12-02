Почти 50% курящих электронные сигареты объяснили свой выбор меньшим вредом для здоровья

Почти половина россиян (49%), которые курят электронные сигареты вместо обычных, объяснили свой выбор меньшим вредом для здоровья. Об этом сообщает ВЦИОМ в понедельник, 2 декабря.

Согласно опросу, поводами для перехода на электронные устройства стали отсутствие неприятного запаха на одежде (48%) и возможность использовать электронные сигареты там, где действует запрет на обычные (29%). Для 25% респондентов переход на электронные сигареты — один из шагов на пути к отказу от обычного табака.

При этом более половины курящих опрошенных (59%) заявили, что электронные сигареты не нужно приравнивать к табакокурению, а также следует регулировать их продажу другими способами. 48% респондентов хотели бы принять участие в общественном обсуждении о новом регулировании продажи и использовании электронных сигарет.

Отмечается, что даже если введут ограничения, которые коснутся свободной продажи и использования электронных устройств, 54% респондентов не откажутся от них, несмотря на неудобства.

В ноябре стало известно, что россияне стали меньше покупать традиционные сигареты. При этом отмечается серьезный рост продаж стиков для систем нагревания табака.