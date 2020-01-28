Русско-удмуртский толковый словарь представили в Ижевске

В Ижевске состоялась презентация двухтомного русско-удмуртского словаря, включающего 55 тыс. слов. Мероприятие прошло в рамках празднования 100-летия государственности Удмуртии.

В издании можно найти слова, которые вошли в повседневную жизнь за последние десятилетия: различная терминология, научные и общественные неологизмы. Наравне с этим бережно сохранены устаревшие выражения. Данные из словаря можно применить на сайте «Национальный корпус удмуртского языка». Это система, собравшая массив различных публикаций на удмуртском языке, а также имеющая возможность перевода текстов на русский, отмечает ИА «Сусанин».

По данным Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН, русско-удмуртский словарь не переиздавался уже более 60 лет. Редакция нового издания стремилась улучшить каждую статью. Двухтомник вышел тиражом 2 тыс. экземпляров.

Ранее в Удмуртии разработали новые учебники по удмуртскому языку. Их уже опробовали специалисты Научно-исследовательского института национального образования, который был создан при республиканском министерстве образования.