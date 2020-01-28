Посольство РФ обсуждает с КНР возможность эвакуации россиян

Посольство РФ обсуждает с Китаем эвакуацию граждан в связи с коронавирусом. На связи с дипломатами находятся российские студенты. В Уханьском университете раздают бесплатное питание. У кампусов открылись передвижные магазины. Температуру учащихся проверяют с помощью тепловизоров. Зимние каникулы продлили на неопределенное время. Студентам рекомендовали не покидать территорию университета. Не рискуют выходить из отеля и туристы, оставшиеся на острове Хайнань.

Некоторые азиатские страны готовят чартерные самолеты в Ухань. Тысячи людей планируют вернуться на родину. Южная Корея отменила все рейсы в Китай. Северная Корея ввела карантин для прибывающих из соседней страны. Власти Филиппин прекратили выдачу виз по прибытии из КНР.