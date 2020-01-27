Россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жителя Забайкалья госпитализировали в инфекционную больницу Улан-Удэ с подозрением на коронавирус. Известно, что мужчина путешествовал по странам Азии. Туристам на китайском Хайнане рекомендуют не покидать территорию отелей. Для безопасности на острове отменили все экскурсии. Россиянам, отказавшимся от тура в Китай, вернут в полном объеме деньги, потраченные на путевки. Более 5 млн человек покинули Ухань из-за распространения коронавируса и каникул в честь Нового года по лунному календарю. Франция предложила бесплатную эвакуацию своим гражданам. США ввели дополнительный чартерный рейс с медиками, цена билета намного выше обычной. В Ухане остаются около 9 млн человек.