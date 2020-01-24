Армия Китая перекрыла дороги между населенными пунктами

Китайская армия перекрыла дороги между несколькими населенными пунктами. Военная техника вызвала коллапс. Въезды и выезды закрыты,общественный транспорт остановлен. Движение перекрыли, чтобы коронавирус не распространился. Все, кто успех выехать из Уханя, едут в Шанхай. На въезде в город пробка из 70 тыс. машин.