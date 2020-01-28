В Приморье доставили тест-системы для диагностирования коронавируса

Приморский край получил тест-системы, которые позволяют оперативно диагностировать коронавирус. Проверять будут прибывающих в Россию. Экспресс-тесты разработали в новосибирском научном центре «Вектор» и уже опробовали на гражданах, которые въехали на территорию Приморья с признаками острой респираторной инфекции. Новые системы получат 15 регионов России.