Золотые унитазы Фрэнка Синатры продали на аукционе в США

На аукционе SS Auction в США продали мебель и предметы из номера отеля в бывшем казино Golden Nugget в Атлантик-Сити, где проживал певец Фрэнк Синатра. Об этом во вторник, 28 января, сообщает CNN.

По данным телеканала, владелец казино Стив Винн собрал уникальную коллекцию со всего мира для оформления огромного номера люкс площадью свыше 550 кв. м для любимого исполнителя. Никому кроме него не позволялось останавливаться там, а после смерти певца номер также был закрыт для проживания.

На аукционе особый интерес вызвали мраморные и позолоченные унитазы, привезенные для Синатры из Италии. Один из них — с позолоченной крышкой — продали за $4250, а мраморный с золотыми ободками без сиденья ушел за $1800. По словам менеджера по маркетингу аукционного дома Дэвида Беренблита, покупателями лотов стали поклонники Синатры, желающие «вкусить» его роскошный образ жизни.

Помимо люксовых туалетов, на аукционе продали мини-рояль за $7 тыс., его часы марки Ferdinand Berthoud за $13 тыс., а также фонтанчик из номера работы Энида Янделла, который был продан за $33 тыс. В результате были проданы все 197 предметов, выставленные на аукционе. По словам экспертов, торги показали, что многие люди по-прежнему вдохновлены стилем жизни Синатры, умершего в 1998 году. Как отмечает телеканал «360», стартовая цена некоторых предметов не превышала $30–50.

В декабре 2018 года серебряная пластина с изображением русского крейсера «Баян» из мастерской Карла Фаберже была продана на аукционе вещей из коллекции певца Фрэнка Синатры и его супруги Барбары в Нью-Йорке.