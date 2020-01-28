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Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

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Фото: mehrnews.com
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В результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Об этом во вторник, 28 января, сообщает агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке.

Отмечается, что Д'Андреа был одним из тех, кто находился на борту сбитого самолета. Вместе с тем талибы, которые взяли на себя ответственность за эту атаку, не уточняли имена погибших офицеров.

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Без подробных комментариев это происшествие оставила и американская сторона. «Министерство обороны не скажет, сколько было на борту или были ли жертвы», — подчеркивали журналисты газеты The Wall Street Journal.

Однако известно, что на текущий момент ведется расследование инцидента. И по словам представителя американских войск в Афганистане полковника Сонни Леггетта, военные предоставят дополнительную информацию по этой ситуации, когда она окажется в их распоряжении.

27 января самолет Bombardier E-11 потерпел крушение на территории, подконтрольной радикальному движению «Талибан» (запрещено в России). ВВС США подтвердили это, однако, без каких-либо подробностей.

Катастрофа произошла в 10 км от военной базы США, а после падения талибы взяли самолет под охрану и прочесывали территорию в поисках выживших.

В течение дня поступала различная информация о количестве погибших в результате этого происшествия. Так, американские СМИ давали разрозненную информацию, что жертвами крушения стали от пяти до десяти человек.

3 января американские ВВС нанесли удар по аэропорту Багдада, был убит генерал Касем Сулеймани. 8 января иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке в ответ на убийство.

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