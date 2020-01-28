Сильные морозы ожидаются в Тюменской области

Водителей в Тюменской области просят отказаться от дальних поездок в связи с морозами. Температура в регионе опустится до –32 градусов.

По данным «Уралуправтодора», на федеральных трассах проводится круглосуточное патрулирование дорог для помощи водителям. Также дорожные службы обращают внимание на транспорт, припаркованный на обочинах вне населенных пунктах. При необходимости будет проводиться эвакуация водителей и пассажиров, пишет megatyumen.ru.

В связи с похолоданием водителям рекомендуют проверить исправность автомобиля. Если поездку нельзя отменить, необходимо иметь запас топлива и средства связи.

Также заморозки ожидаются в Свердловской, Курганской областях и ХМАО.

Ранее сообщалось, что европейская часть России оказалась в аномальной зоне тепла. В течение недели температура будет выше климатической нормы на 7–10 градусов.