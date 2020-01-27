Температура в Европейской части России превысит норму на 7-10 градусов

Европейская часть России окажется в аномальной зоне тепла. По данным метеорологов, на неделе температура будет выше климатической нормы на 7-10 градусов. В Москве в понедельник и вторник прогнозируют от минус 1 до плюс 1 градуса. В среду - до трех тепла. В дальнейшем мороз будет чередоваться с оттепелью.