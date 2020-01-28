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Истребитель Су-30 потерпел крушение на северо-востоке Алжира

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Истребитель Су-30 потерпел крушение в алжирской провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке страны вечером в понедельник, 27 января.

Как пишет ТАСС со ссылкой на алжирский телеканал «Ан-Нахар», оба летчика, находившиеся на борту истребителя, погибли.

Отмечается, что на место происшествия немедленно выехали медики и сотрудники сил безопасности.

Ранее, 27 января, начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн заявил, что самолет Bombardier E-11 потерпел крушение на территории, подконтрольной радикальному движению «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане.

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