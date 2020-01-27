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В Хорватии потерпел крушение вертолет военно-воздушных сил

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Фото: commons.wikimedia.org
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Вертолет военно-воздушных сил Хорватии потерпел крушение в Адриатическом море рядом с городом Шибеника. Об этом говорится на официальном сайте министерства обороны страны в понедельник, 27 января.

По данным ведомства, вертолет Bell OH-58 Kiowa разбился в ходе выполнения тренировочного полета вблизи острова Зларин.

В настоящий момент предпринимаются меры для поиска и спасения экипажа.

Отмечается, что позже министерство обороны соберет пресс-конференцию, чтобы подробнее рассказать, как проходит операция и что именно ведомство делает для помощи пострадавшим военным.

25 января вертолет ВМС США экстренно сел на воду в Японии к востоку от Окинавы. Пять спасенных членов экипажа в спасательных жилетах были доставлены в лагерь американской морской пехоты.

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