В США прошли учения с участием вертолетов Ми-24

Военные США провели учения, в которых впервые задействовали два советских вертолета Ми-24 «Крокодил», пишет The Aviationist.

По данным издания, американские ВВС учились противодействовать советским машинам в ходе маневров на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном.

«Боевой вертолет Ми-24 находится на вооружении примерно 48 стран, некоторые из которых являются потенциальными противниками американских сил», — говорится в статье.

Издание отмечает, что ударный вертолет Ми-24 приобрел известность во время войны в Афганистане. При этом боевые машины продемонстрировали такую высокую эффективность, что американцам, которые в то время поддерживали партизан «Талибана» (организация запрещена в РФ) и Усаму бен Ладена, пришлось отправить для противодействия «Крокодилам» ракетные системы «Стингер».

О том, что военные США намерены задействовать в учениях Ми-24, стало известно в ноябре. Целью маневров называлось желание понять, какую угрозу несут эти вертолеты.

Ранее ВВС США предпринимали несколько попыток «переделать» свою авиацию под российскую. Для этого американские самолет F-16 и вертолет MH-60S перекрасили в камуфляж Ми-24 и Су-57.