Прямой эфир

В США прошли учения с участием вертолетов Ми-24

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные США провели учения, в которых впервые задействовали два советских вертолета Ми-24 «Крокодил», пишет The Aviationist.

«Ми» на месте: новейший ударный вертолёт скоро поступит в армию
Шесть машин, аналогов которым в мире нет, будут готовы в нынешнем году

По данным издания, американские ВВС учились противодействовать советским машинам в ходе маневров на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном.

«Боевой вертолет Ми-24 находится на вооружении примерно 48 стран, некоторые из которых являются потенциальными противниками американских сил», — говорится в статье.

Издание отмечает, что ударный вертолет Ми-24 приобрел известность во время войны в Афганистане. При этом боевые машины продемонстрировали такую высокую эффективность, что американцам, которые в то время поддерживали партизан «Талибана» (организация запрещена в РФ) и Усаму бен Ладена, пришлось отправить для противодействия «Крокодилам» ракетные системы «Стингер».

О том, что военные США намерены задействовать в учениях Ми-24, стало известно в ноябре. Целью маневров называлось желание понять, какую угрозу несут эти вертолеты.

Ранее ВВС США предпринимали несколько попыток «переделать» свою авиацию под российскую. Для этого американские самолет F-16 и вертолет MH-60S перекрасили в камуфляж Ми-24 и Су-57.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Холдинг «Вертолеты России» разработал новый вертолет для спецназа
Первые российские десантные вертолетоносцы заложат к 9 Мая

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020