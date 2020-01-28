Прямой эфир

Эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стали известны регионы России, которые смогут получить наибольшую прибавку к пенсии благодаря гарантированному пенсионному плану (ГПП). Исследование (есть в распоряжении «Известий») провела консалтинговая компания FinExpertiza.

В среднем прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей. Отмечается, что больше всего от ГПП выиграют жители столицы (32,7 тыс. рублей) и Сахалинской области (30 тыс. рублей). Самые скромные выплаты могут ожидать жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской Республики (9,3 тыс. рублей).

Такие данные были представлены из расчета ежемесячного платежа по ГПП в размере 6% от дохода на протяжении 30 лет. Отдельно отмечается, что ГПП — исключительно добровольная схема. Однако успех будет зависеть от результатов пенсионных фондов и того, как им удастся довести до работодателей и граждан механизмы работы системы и ее преимущества.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы
Поправки в Конституцию об индексации пенсий коснутся в том числе работающих пенсионеров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020