Эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

Стали известны регионы России, которые смогут получить наибольшую прибавку к пенсии благодаря гарантированному пенсионному плану (ГПП). Исследование (есть в распоряжении «Известий») провела консалтинговая компания FinExpertiza.

В среднем прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей. Отмечается, что больше всего от ГПП выиграют жители столицы (32,7 тыс. рублей) и Сахалинской области (30 тыс. рублей). Самые скромные выплаты могут ожидать жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской Республики (9,3 тыс. рублей).

Такие данные были представлены из расчета ежемесячного платежа по ГПП в размере 6% от дохода на протяжении 30 лет. Отдельно отмечается, что ГПП — исключительно добровольная схема. Однако успех будет зависеть от результатов пенсионных фондов и того, как им удастся довести до работодателей и граждан механизмы работы системы и ее преимущества.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч